Мир 17 ноября 2022, 14:32 Россия и США договорились не применять ядерное оружие Президент Турции Эрдоган сообщил о договоренности РФ с США не применять ядерное оружие Unsplash

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Россия и США договорились не предпринимать попыток применения ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита G20.

Он сообщил, что получил эту информацию от начальника разведки.

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«На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — процитировало Эрдогана РИА «Новости».

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Ранее СМИ сообщили о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором СВР России Сергеем Нарышкиным в Анкаре для обсуждения ядерных рисков.

На Западе заметили, что президент Украины Владимир Зеленский, бездоказательно обвинив Россию в ударах по Польше, пытался развязать третью мировую войну. Ведущая Fox News Кэндис Оуэнс назвала Зеленского «грязным актером», которого «ложно объявили героем». Чтобы не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, нужно поскорее сесть за стол переговоров. Россия не раз заявляла, что открыта для них, но Украина постоянно меняет точку зрения на этот счет. Одна из последних идей Зеленского — провести публичные переговоры.