Россия и Сирия потребовали американских военных покинуть оккупируемую территорию САР

Координационные штабы России и Сирии объявили, что США нужно покинуть оккупируемую сирийскую территорию. Ведь американское командование в зоне Эт-Танф не способно выполнить обещания по реализации оперативного плана ООН. Об этом сказано в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

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«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

Американцы должны дать возможность законному сирийскому правительству установить там конституционной порядок и ликвидировать на этой территории всех террористов

Штабы также попросили региональных представителей Организации Объединенных Наций, которые контролируют решение гуманитарных вопросов в Сирии, дать оценку действиям Штатов.

Представители России и Сирии добавили, что единственный способ восстановить САР — уничтожить терроризм, освободить незаконно оккупированные американцами и их союзниками территории, а также вернуть сирийцев на родину.

В заявлении речь идет о лагере «Рукбан». Он находится в односторонне созданной Соединенными Штатами зоне деэскалации «Эт-Танф» (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой «Эт-Танф»). По плану ООН, из лагеря в течение пяти дней должны были выйти от 2 до 2,5 тысячи человек. Но 29 сентября на пункте пропуска «Джлеб» вместо более двух тысяч сирийцев находились лишь 336 человек.

Российские военные, представители МИД РФ и САР неоднократно заявляли, что ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарной катастрофе.