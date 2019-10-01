Россия и Сирия потребовали американских военных покинуть оккупируемую территорию САР
Главные силы ИГ* и «ан-Нусры»** в Сирии уничтожены — МИД РоссииПодробнее
«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».
Американцы должны дать возможность законному сирийскому правительству установить там конституционной порядок и ликвидировать на этой территории всех террористов
Штабы также попросили региональных представителей Организации Объединенных Наций, которые контролируют решение гуманитарных вопросов в Сирии, дать оценку действиям Штатов.
Представители России и Сирии добавили, что единственный способ восстановить САР — уничтожить терроризм, освободить незаконно оккупированные американцами и их союзниками территории, а также вернуть сирийцев на родину.
В заявлении речь идет о лагере «Рукбан». Он находится в односторонне созданной Соединенными Штатами зоне деэскалации «Эт-Танф» (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой «Эт-Танф»). По плану ООН, из лагеря в течение пяти дней должны были выйти от 2 до 2,5 тысячи человек. Но 29 сентября на пункте пропуска «Джлеб» вместо более двух тысяч сирийцев находились лишь 336 человек.
Российские военные, представители МИД РФ и САР неоднократно заявляли, что ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарной катастрофе.