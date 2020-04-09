Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, Иран сократит добычи сырья на 1,06 миллиона баррелей в сутки. ОАЭ — на 0,72 миллиона, Кувейт — на 0,64 миллиона, Казахстан и Нигерия — примерно на 0,4 миллионов.
«Мы ожидаем, что другие производители, не входящие в клуб ОПЕК +, присоединятся к мерам, которые могут быть приняты завтра во время встречи G20», — сказал Reuters глава российского фонда благосостояния (РФПИ) и один из ведущих московских участников переговоров по нефти Кирилл Дмитриев. Он не исключил, что сделка продлится дольше двух лет.
Страны-участники встречи договорились о рекордном сокращении добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки. План также предусматривает сокращение добычи сырья на пять миллионов баррелей в странах, которые не входят в группу. В частности, в США.
Как сообщил источник агентства, переговоры осложнились трениями между Россией и Саудовской Аравией, но стороны сумели преодолеть разногласия.
Предыдущая встреча стран ОПЕК, состоявшаяся 6 марта, закончилась неудачей. Стороны не смогли заключить соглашение, вызвав рекордный обвал цен на нефть.