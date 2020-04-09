Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ и Россия договорились о сокращении добычи нефти. Москва и Эр-Рияд уменьшат ее на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Скорее всего, новый пакт будет действовать до апреля 2022 года. Проект документа 10 апреля рассмотрят министры энергетики стран «большой двадцатки» (G20).

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, Иран сократит добычи сырья на 1,06 миллиона баррелей в сутки. ОАЭ — на 0,72 миллиона, Кувейт — на 0,64 миллиона, Казахстан и Нигерия — примерно на 0,4 миллионов.

«Мы ожидаем, что другие производители, не входящие в клуб ОПЕК +, присоединятся к мерам, которые могут быть приняты завтра во время встречи G20», — сказал Reuters глава российского фонда благосостояния (РФПИ) и один из ведущих московских участников переговоров по нефти Кирилл Дмитриев. Он не исключил, что сделка продлится дольше двух лет.

Страны-участники встречи договорились о рекордном сокращении добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки. План также предусматривает сокращение добычи сырья на пять миллионов баррелей в странах, которые не входят в группу. В частности, в США.

Как сообщил источник агентства, переговоры осложнились трениями между Россией и Саудовской Аравией, но стороны сумели преодолеть разногласия.

Предыдущая встреча стран ОПЕК, состоявшаяся 6 марта, закончилась неудачей. Стороны не смогли заключить соглашение, вызвав рекордный обвал цен на нефть.