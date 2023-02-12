Мир 12 февраля 2023, 08:17 Россия и Саудовская Аравия начали расширять военно-техническое сотрудничество Посол Козлов: РФ и Саудовская Аравия расширяют военно-техническое сотрудничество РИА «Новости»

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Россия и Саудовская Аравия «значительно активизировали» работу по расширению военно-технического сотрудничества (ВТС). Королевство ищет новых партнеров в этой сфере, в том числе из-за угроз США провести переоценку параметров отношений с ней в военном аспекте. Россия — один из партнеров, с которыми планируется расширять сотрудничество. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

«Работа в этом направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству», — сообщил дипломат.

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Он напомнил, что напомнил, что США требовали нарастить поставки углеводородов на глобальный рынок и были недовольны решением ОПЕК+ сократить добычу нефти и «самоуправством» Саудовской Аравии. При этом Королевство вопреки «трениям и осложнениям» вынуждено продолжать партнерство с США в сфере ВПК, заметил посол.

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Ранее стало известно, что Россия и Бахрейн также сотрудничают в военной сфере.