Россия и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима

Президентский Aurus Путина в Эр-Рияде сопроводила конница. Видео Подробнее

Документ был принят во время визита в саудовский Эр-Рияд президента России Владимира Путина.

На встрече сторон удалось не только достичь соглашений насчет визового режима двух стран, но и подписать ряд других документов. В частности, Россия и Саудовская Аравия договорились о долгосрочном сотрудничестве на рынке нефти.

Кроме того, был подписан меморандум сотрудничестве в области культуры и здравоохранения. Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отметил, что страна ценит активную позицию России в регионе и на мировой арене.

Владимир Путин 14 октября приехал в Эр-Рияд с государственным визитом. После прибытия в аэропорт лидер страны отправился во дворец на встречу с королем. Стороны обсудили вопросы, касающиеся не только взаимоотношений двух стран, но и темы международной повестки.

До недавнего времени Саудовская Аравия была достаточно закрытой территорией, которую могли посещать иностранные рабочие, мусульмане, совершающие хадж, и бизнесмены. В конце сентября власти страны решили открыть выдачу туристических виз для граждан 49 государств.