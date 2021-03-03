Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа. Санду уже готовится разобраться с Приднестровьем

Москва и Бухарест расторгли контракт на транзит российского газа через территорию Румынии по согласию обеих сторон. Об этом сообщила румынская компания «Трансгаз».

Изначально, как уточнила газета «Известия», планировалось, что договор будет действовать до 31 декабря 2023 года. Теперь Бухарест может использовать для транспортировки топлива свою инфраструктуру.

Бывший министр энергетики Румынии Рэзван Николеску отметил, что страна потеряет часть дохода, только если трубопровод останется пустым. Но он выразил надежду, что решения для его использования будут найдены. В частности, «другие страны могут резервировать мощности на этих транзитных газопроводах», отмечают румынские власти.

Соседствующая Молдавия сможет получать тот же российский газ, но из Румынии. На фоне этого молдавский президент Майя Санду решила разобраться с Приднестровьем, которое, по ее словам, потребляет российский газ, не платя за него.

По ее словам, Молдавия платила и платит за газ исправно, а Приднестровье якобы имеет огромные долги, за которые Кишинев не собирается расплачиваться, потому что «это несправедливо».

После встречи главы государства с генпрокурором в Молдавии началось расследование. Его центром стал вопрос потребления и оплаты российского газа в Приднестровье. Раньше молдавское руководство подписывало договоры на поставку газа из России на левый берег Днестра. Так, Кишинев брал на себя обязательство платить за газ, который используют и в Приднестровье. Но Молдавский металлургический завод в Рыбнице платит не Кишиневу и не «Тираспольтрансгазу», а «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Генпрокуратуре теперь предстоит выяснить, куда поступают деньги из этой компании.

После прихода Майи Санду к власти в Молдавии вновь стал актуальным вопрос о судьбе Приднестровья. Она уже предложила вывести из региона российских миротворцев. Эксперты в разговоре с «360» заявили, что Санду продолжит вести подобную риторику, но на деле ничего не изменится. У нового президента нет ресурсов, чтобы что-то физически изменить.