Мир 20 января 2023, 12:43 Россия и Пакистан согласовали взаимопомощь в таможенных вопросах Россия и Пакистан подписали соглашение о взаимопомощи в таможенной сфере РИА «Новости»

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Россия и Пакистан договорились о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Подписание соглашения состоялось в Исламабаде, сообщил ТАСС.

Стороны также достигли договоренности по вопросам обмена информацией о сертификатах происхождения товаров с использованием системы электронной проверки.

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Министр энергетики России Николай Шульгинов после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Пакистаном отметил, что страны рассматривают бартер как один из возможных вариантов ведения бизнеса.

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Отдельно он рассказал о планах России и Пакистана до конца марта согласовать вопрос поставок нефти и газа из РФ. Процесс должен происходить на взаимовыгодных условиях, добавил министр.

В области энергетики стороны договорились о работе над комплексным планом для сотрудничества. Этот документ должны согласовать в 2023 году. Он станет основой для будущей работы в этом направлении.