Россия и ОАЭ заключили сделки на $1,4 млрд
«Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов. Они охватывают самые разные отрасли», — сказал Путин. Кадры с его речью показал канал «Россия-24».
Глава Российского государства 15 октября прилетел с официальным визитом в Абу-Даби. Во время встречи с деловыми кругами ОАЭ Путин уверил эмиратских инвесторов, что на российском рынке им будут обеспечены комфортные условия.
Путин подарил кречета принцу Абу-Даби. Такого же, как королю Саудовской АравииПодробнее
«Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно», — приводит РИА «Новости» слова президента России.
Путин также подчеркнул, что в России сейчас открываются новые возможности в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, банковском деле и области энергетики.
Российский президент встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Путин подарил принцу белого кречета (такого же, как и королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду), а взамен получил макет дворца Каср аль Хасн.
До этого момента Путин был в Объединенных Арабских Эмиратах 12 лет назад — в 2007 году.