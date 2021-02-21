Россия и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового джета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Джет создадут в двух версиях: на 8 и 30 человек.

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет „Объединенная авиастроительная корпорация“, возможно, какая-то из ее „дочек“», — сказал ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что внешний вид самолета может быть разработан в конце 2021 — начале 2022 года.

Основные параметры, как заявил министр, на 80% сверстаны. Его скорость примерно 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов, отметил он.

«А что касается версии, то речь идет о восьмиместной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине», — заявил журналистам Мантуров.

Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Махов. Для сравнения: современный пассажирский самолет Airbus A350 развивает максимальную скорость 0,89 Маха, что примерно равняется значению 945 километров в час на высоте 12 190 метров.

Ранее Мантуров заявлял, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет может появиться в 2027 году. Проект создания сверхзвукового самолета в России был анонсирован в 2019 году. Мантуров сообщал, что инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов. Глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отмечал, что сверхзвуковой бизнес-джет ориентирован в основном на мировой рынок.