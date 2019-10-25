Россия и Норвегия признали, что не видят друг в друге угрозы

Лавров признал, что страны не угрожают безопасности друг друга, однако Норвегия входит в НАТО, которая навязывает союзникам антироссийскую политику.

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«И как Норвегия не видит в России угрозы своей безопасности, так же и Россия не видит в Норвегии угрозы своей безопасности. Но, к сожалению, все зависит не только от намерений конкретной страны, но и от ситуации в том альянсе, в котором она состоит», — заявил глава российского МИД.

По словам политика, Россию тревожит активность альянса на норвежской территории. Москва увидела в этом предпосылки к милитаризации Арктики.

Лавров заявил, что РФ предпринимает все необходимые меры безопасности в связи с присутствием НАТО на Скандинавском полуострове.

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен ранее заявил, что власти Норвегии не видят в России угрозы. Также он отметил важность диалога между государствами.