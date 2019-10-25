  • Россия и Норвегия признали, что не видят друг в друге угрозы

    25 октября 2019, 19:38

    Ирина Нагайникова

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде. В ходе встречи политик признал, что не видит угрозы безопасности России со стороны Норвегии, сообщило РИА ФАН.

    Лавров признал, что страны не угрожают безопасности друг друга, однако Норвегия входит в НАТО, которая навязывает союзникам антироссийскую политику.

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    «И как Норвегия не видит в России угрозы своей безопасности, так же и Россия не видит в Норвегии угрозы своей безопасности. Но, к сожалению, все зависит не только от намерений конкретной страны, но и от ситуации в том альянсе, в котором она состоит», — заявил глава российского МИД.

    По словам политика, Россию тревожит активность альянса на норвежской территории. Москва увидела в этом предпосылки к милитаризации Арктики.

    Лавров заявил, что РФ предпринимает все необходимые меры безопасности в связи с присутствием НАТО на Скандинавском полуострове.

    Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен ранее заявил, что власти Норвегии не видят в России угрозы. Также он отметил важность диалога между государствами.