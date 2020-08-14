Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

Россия и Мальта согласовали проект протокола 13 августа. Изменения будут внесены в конвенцию между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Государства договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%.

Изменения условия налогового соглашения ранее предложила внести именно Москва.

До этого вышеуказанное изменение условий налогового соглашения подписал Кипр. Соответствующие уведомления Минфин России также направил Люксембургу и Нидерландам.