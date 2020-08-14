facebook_pixel
    14 августа 2020, 20:06

    Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

    Алена Макаренко

    Россия согласовала с Мальтой повышение до 15% ставки налога на проценты и дивиденды, поступающих из России. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

    Россия и Мальта согласовали проект протокола 13 августа. Изменения будут внесены в конвенцию между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

    Государства договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%.

    Изменения условия налогового соглашения ранее предложила внести именно Москва.

    До этого вышеуказанное изменение условий налогового соглашения подписал Кипр. Соответствующие уведомления Минфин России также направил Люксембургу и Нидерландам.

    Новости SMI.FM