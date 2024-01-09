Мир 09 января 2024, 13:13 Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение МИД объявил о прекращении действия налогового договора России и Латвии Vladimir Baranov/Globallook Press

Читать 360tv в

Договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией прекратил свое действие с 1 января 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации МИД.

Соглашение также предусматривало избежание уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Россия и Латвия заключили этот договор в Москве 20 декабря 2010 года.

Реклама

Указом президента 8 августа 2023 года Россия приостановила налоговые соглашения с 38 странами, поддержавшими антироссийские санкции, в том числе и с Латвией.

Ранее латвийские власти заявили о возможной депортации россиян из страны. Эта процедура грозит 1167 российским гражданам, которые не смогли выполнить требования по закону об иммиграции. С августа 2022 года Латвия начала одобрять россиянам временный вид на жительство только в исключительных случаях.

Президент Владимир Путин предостерег руководство соседней страны от «свинского отношения» к русскоязычным гражданам. Он напомнил, что раньше в Латвии на русском языке говорили более 40% населения.