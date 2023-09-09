Мир 09 сентября 2023, 16:48 Россия и Китай выступили против проведения саммита G20 в 2026 году в США — СМИ Bloomberg: Китай оказался против проведения саммита G20 в 2026 году в США РИА «Новости»

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Власти КНР возражают против проведения саммита G20 в 2026 году в Соединенных Штатах, и Россия поддержала эту позицию. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники.

При этом возражения носят символический характер — вряд ли место мероприятия изменят, уточнило издание.

Принятая «Группой двадцати» итоговая декларация подразумевает, что в следующем году саммит состоится в Бразилии, в 2025-м — в ЮАР, а в 2026-м — в США.

Ранее стало известно, что саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю организации: страны в общей сложности около 20 дней не могли договориться по ключевым обсуждаемым вопросам.