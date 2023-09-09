Мир 09 сентября 2023, 08:40 Россия и Китай «в доверительном ключе» продолжили общаться по ситуации на Украине Дипломат Зиновьев: Россия и КНР продолжили диалог по украинскому урегулированию РИА «Новости»

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Россия и Китай поддержали диалог на тему урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении», — отметил он.

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По словам дипломата, китайская сторона старалась принять максимально взвешенную позицию по Украине. При этом руководство страны с пониманием отнеслось к историческим и геополитическим причинам возникновения кризиса.

Он добавил, что Россия высоко оценила стремление Китая и других стран помочь в урегулировании конфликта.

Ранее главное таможенное управление КНР сообщило об увеличении товарообмена между РФ и Китаем до 155,1 миллиарда долларов в январе–августе 2023 года. Таким образом товарооборот вырос на 32% за указанный период.