Мир 20 марта 2023, 21:37 Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации Россия совместно с Китаем создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou РИА «Новости»

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Правительство России поручило госкорпорации «Роскосмос» и МИД создать с китайскими партнерами подкомиссию по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации. Об этом свидетельствует опубликованное на официальном портале правовой информации распоряжение.

«Поручить государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — сообщили в документе.

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В протоколе также указано, что стороны учреждают подкомиссию в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Это обеспечит сотрудничество в сфере спутниковой навигации и поможет в обеспечении совместимости российской системы ГЛОНАСС и китайской Beidou.

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Сопредседателем подкомиссии от России назначили генерального директора Роскосмоса. Заседания планируется проводить не реже раза в год поочередно в России и Китае.