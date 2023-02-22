Мир 22 февраля 2023, 07:13 Россия и Китай решили вместе противостоять «односторонней травле» на международной арене МИД КНР: Россия и Китай договорились вместе противостоять запугиванию РИА «Новости»

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Начальник канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили ситуацию в мире и договорились вместе противостоять запугиванию, рассказал МИД КНР.

«Стороны выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам односторонней травли и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — рассказала пресс-служба.

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Ван И и Николай Патрушев обсудили международную стратегическую обстановку, в том числе тенденцию к возобновлению холодной войны и противостояние блоков стран, ситуацию на Украине и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они договорились объединить усилия России и Китая в решении проблем и укрепить сотрудничество.

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Запад в течение многих лет нарушал взятые на себя обязательства для того, чтобы навредить России, заявил Николай Патрушев в одном из последних интервью. Например, НАТО обещал не расширяться за счет стран Восточной Европы.