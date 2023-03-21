Мир 21 марта 2023, 20:05 Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы Россия и Китай приняли совместное заявление по итогам переговоров flickr

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Россия и Китай призвали страны НАТО уважать суверенитет и интересы других государств. Об этом упомянули в тексте совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщили в Кремле.

Российская и китайская стороны настаивают на том, чтобы альянс строго соблюдал обязательства регионального и оборонительного характера.

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«Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы, цивилизационное и историко-культурное многообразие, объективно и непредвзято относиться к мирному развитию других государств», — отметили в заявлении.

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Также Россия и Китай планируют оказывать взаимную поддержку по защите общих интересов, в том числе суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Стороны договорились проводить регулярные совместные учения, а также патрулирования на море и в воздухе. Страны призвали избегать дальнейшей деградации украинского кризиса и прекратить совершать любые действия, которые приводят к эскалации и затягиванию боевых действий.

В заявлении выразили озабоченность усилением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам и ситуацией на Корейском полуострове. Также стороны выступили против всех односторонних санкций, установленных в обход Совбезу ООН.