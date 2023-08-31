Мир 31 августа 2023, 19:56 Россия и Китай пришли к единому мнению по принадлежности острова Большой Уссурийский Захарова: РФ и Китай придерживаются единой позиции по территориальному вопросу РИА «Новости»

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Россия и Китай придерживаются единого мнения, что пограничный вопрос, касающийся в том числе принадлежности острова Большой Уссурийский, между странами разрешился. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликовали на официальном сайте министерства.

Дипломат прокомментировала публикации в СМИ, что у КНР якобы есть претензии к России по территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.

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«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен», — отметила Захарова.

По ее словам, точку в территориальном вопросе между странами поставила ратификация Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части в 2005 году. Государства поделили Большой Уссурийский в соответствии с этим документом, напомнила представитель МИД России.

Делимитация и демаркация российско-китайской границы, в том числе на острове, завершилась на всей протяженности, добавила дипломат. Страны не раз подтверждали отсутствие территориальных претензий друг к другу, указала Захарова. Положение об этом закрепили и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Сообщения о территориальных претензиях Китая появились после того, как страна утвердила новые карты. На них остров Большой Уссурийский полностью присоединили к КНР.