Мир 21 марта 2024, 13:51 Россия и Китай преодолеют трудности, санкции не помешают торговле — Кремль Песков: отношения РФ и Китая имеют потенциал для преодоления трудностей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ некоторых китайских банков принимать платежи от российского бизнеса не скажется на торгово-экономических отношениях двух стран. Высокий уровень сотрудничества позволит преодолеть трудности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

США и Евросоюз, по его словам, продолжили оказывать на Китай беспрецедентное давление, в том числе в контексте взаимоотношений с Россией. Дмитрий Песков согласился с тем, что это создало определенные проблемы. Однако, сказал он, они не помешают развивать торгово-экономические отношения с КНР.

Реклама

«Благодаря высочайшему уровню, особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», — сказал он.

Такие крупные банки, как Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи в юанях от клиентов из России. Участники рынка связали это с риском попасть под вторичные санкции.