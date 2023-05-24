Мир 24 мая 2023, 08:14 Россия и Китай подписали протокол о требованиях к российскому пшену Россия и Китай подписали протокол о требованиях к пшену из РФ после визита Мишустина Pxhere

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Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, которое Россия продает Китаю, подписали стороны по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. Их провели премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян вместе с делегациями стран, сообщило РИА «Новости».

Протоколу о требованиях к зерну будут подчиняться главное таможенное управление Китая и Россельхознадзор. Ведомства должны следовать еще одному подписанному документу — о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, которое экспортируется из РФ.

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Стороны подписали и меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Министерством коммерции Китая об углублении инвестиционного сотрудничества в области торговли услугами. В частности, речь идет о развитии межрегиональной торговли услугами.

Также российская и китайская делегация заключили меморандум о сотрудничестве и дружбе между Минспорта РФ и главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР. Кроме того, страны планируют продлить пилотную программу «Ускоренное патентное делопроизводство». Ранее Ли Цян высказался в поддержку расширения экономического сотрудничества с РФ.