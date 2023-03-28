Мир 28 марта 2023, 21:14 Россия и Китай начали разрабатывать план развития сотрудничества до 2030 года Чернышенко заявил о начале разработки плана развития сотрудничества РФ с КНР до 2030 года РИА «Новости»

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План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года уже начали разрабатывать. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова привел ТАСС.

Правительствам России и Китая поручили подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года

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«Он станет дорожной картой практического взаимодействия между странами на среднесрочную перспективу. Работа по формированию проекта плана уже начата», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер во время встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэем обсудил вопросы реализации задач, поставленных главами государств по итогам переговоров, состоявшихся 21 марта. Также стороны утвердили график предстоящих контактов на уровне руководства правительств России и Китая.

Ранее главы России и Китая обратились к странам НАТО с призывом уважать суверенитет и интересы других государств. Российская и китайская стороны настоял на том, чтобы альянс строго соблюдал обязательства регионального и оборонительного характера.