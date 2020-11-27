Американские сенаторы увидели угрозу для подводных кабелей, которые обеспечивают телефонную и интернет-связь, со стороны России и Китая. Об этом говорится в докладе комитета сената по трансатлантическому сотрудничеству США и Европы, которое связано с Китаем.

«На протяжении холодной войны и даже в последние годы Соединенные Штаты и Европа помнили об опасности того, что внушительный подводный флот России может подключиться к этим кабелям или же стремится обнаружить уязвимые и труднодоступные участки кабеля, с тем чтобы разорвать их в случае конфликта», — приводит RT текст документа.

В докладе говорится, что Китай сейчас проводит глобальные цифровые преобразования, в основе которых использование подводных кабелей связи. В будущем Пекин может следить с их помощью за подводными лодками.

Сенаторы обеспокоились, что китайская стратегия развития может вогнать мир в зависимость от технологических компаний КНР, которые будут производить эти кабели. При такой схеме развития событий можно говорить о «серьезной угрозе безопасности данных»

В США призвали западные страны отнестись к это «проблеме» серьезно, не совершать ошибок и перестать недооценивать «угрозу», которую представляют Россия и Китай.