Мир 02 февраля 2023, 19:33 Россия и Китай договорились продолжить совместную политику по защите суверенитета Лавров высоко оценил сотрудничество России и Китая на встрече с замглавы МИД КНР Чжаосюем РИА «Новости»

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Вопросы сотрудничества, а также актуальной глобальной и региональной повестки обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

В ходе беседы министр высоко оценил динамику развития отношений двух стран, а также развитие по договоренностям, к которым пришли главы двух государств в конце прошлого года.

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Лавров подчеркнул, что в свете снятия карантинных ограничений в Китае политики двух стран смогут восстановить очные контакты, вернутся и гуманитарные обмены между странами.

Участники встречи позитивно оценили сотрудничество в области международных организаций и объединений, а также отметили неприятие санкционной политики со стороны отдельных стран.

Представители России и Китая подтвердили намерение защищать свой суверенитет и добиваться многополярного миропорядка с учетом интересов всех государств.