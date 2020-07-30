Россия и Казахстан заключили контракт на создание ракет «Союз-5»

Создавать ракетный комплекс будут на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.

Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».