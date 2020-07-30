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    30 июля 2020, 14:23

    Россия и Казахстан заключили контракт на создание ракет «Союз-5»

    Анастасия Кременчугская

    В городе Байконур Россия и Казахстан подписали соглашение о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и СП «Байтерек» на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Создавать ракетный комплекс будут на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.

    Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

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