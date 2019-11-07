  • Россия и Казахстан определились с госграницей

    07 ноября 2019, 13:50

    Алена Макаренко

    Россия и Казахстан утвердили границы между странами и уже почти установили все пограничные знаки. Об этом сообщила «Экономика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.
    Россия и Казахстан определились с госграницей

    Протяженность рубежа — 7,5 тысячи километров. Пограничники завершили работы по установке пограничных знаков почти на 87%.

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    Президент России Владимир Путин присоединится к форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске 7 ноября. Там он встретится со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым и обсудит вопросы двусторонней и международной повестки.

    Главы государств могут также подписать межправительственные, региональные и коммерческие документы.

    В августе 2017 года в СМИ появились сообщения о передаче Казахстану российской части озера Сладкое. Позднее в посольстве Казахстана в РФ эту новость опровергли. Оказалось, что озеро усохло, поэтому теперь находится у границ Казахстана.