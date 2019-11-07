Россия и Казахстан определились с госграницей

Протяженность рубежа — 7,5 тысячи километров. Пограничники завершили работы по установке пограничных знаков почти на 87%.

Казахстан отредактировал правила таможенного сотрудничества с СНГ Подробнее

Президент России Владимир Путин присоединится к форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске 7 ноября. Там он встретится со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым и обсудит вопросы двусторонней и международной повестки.

Главы государств могут также подписать межправительственные, региональные и коммерческие документы.

В августе 2017 года в СМИ появились сообщения о передаче Казахстану российской части озера Сладкое. Позднее в посольстве Казахстана в РФ эту новость опровергли. Оказалось, что озеро усохло, поэтому теперь находится у границ Казахстана.