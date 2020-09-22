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    22 сентября 2020, 16:13

    Россия и Южная Корея запланировали создание совместного инвестфонда

    Дарья Морозова

    Россия и Южная Корея могут создать совместный инвестиционный фонд в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Российского фонда прямых инвестиций Владимира Примака.

    По данным сайта «Аргументы и факты», фонд будет создан для мелких и средних инвестиций в совместные проекты стран.

    Ведомство заинтересовано в перспективных проектах в сферах водородной энергетики, мобильности, высоких технологий, IT-сектора и машиностроения.

    Примак выразил надежду, что фонд будет создан в ближайшие несколько месяцев.

    Новости SMI.FM