Россия и Южная Корея запланировали создание совместного инвестфонда

По данным сайта «Аргументы и факты», фонд будет создан для мелких и средних инвестиций в совместные проекты стран.

Ведомство заинтересовано в перспективных проектах в сферах водородной энергетики, мобильности, высоких технологий, IT-сектора и машиностроения.

Примак выразил надежду, что фонд будет создан в ближайшие несколько месяцев.