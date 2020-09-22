Россия и Южная Корея запланировали создание совместного инвестфонда
Россия и Южная Корея могут создать совместный инвестиционный фонд в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Российского фонда прямых инвестиций Владимира Примака.
По данным сайта «Аргументы и факты», фонд будет создан для мелких и средних инвестиций в совместные проекты стран.
Ведомство заинтересовано в перспективных проектах в сферах водородной энергетики, мобильности, высоких технологий, IT-сектора и машиностроения.
Примак выразил надежду, что фонд будет создан в ближайшие несколько месяцев.