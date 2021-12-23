Россия и ЮАР продвинулись в переговорах о признании «Спутника V»
МИД ЮАР: переговоры с Россией о признании «Спутника V» значительно продвинулись
России и ЮАР удалось значительно продвинуться в переговорах о признании вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в МИД Южно-Африканской Республики.
«Переговоры с Россией сильно продвинулись вперед. В скором времени, я надеюсь, «Спутник“ получит лицензию от SAHPRA. Я знаю, что команда из России поработала в ЮАР, изучала «омикрон“ и то, как российская вакцина противостоит новому штамму», — сказал «Известиям» официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.
Он добавил, что южноафриканский Минздрав продолжает следить за работой ученых. Российские специалисты делятся с коллегами информацией, в том числе о возможной необходимости разработки новых вакцин в будущем.
В октябре регулятор товаров медицинского назначения в ЮАР (SAHPRA) не одобрил применение «Спутника V» в стране. Тогда у разработчиков российской вакцины запросили дополнительные данные о препарате.
Причиной отказа стали результаты тестирования вакцины против ВИЧ. Регулятор ЮАР заявил, что у привитых мужчин возник повышенный риск инфицирования. При этом в Центре Гамалеи назвали такое мнение совершенно необоснованным.