Россия и ЮАР продвинулись в переговорах о признании «‎‎Спутника V»

России и ЮАР удалось значительно продвинуться в переговорах о признании вакцины от коронавируса «‎‎Спутник V». Об этом заявили в МИД Южно-Африканской Республики.

«Переговоры с Россией сильно продвинулись вперед. В скором времени, я надеюсь, «‎Спутник“‎ получит лицензию от SAHPRA. Я знаю, что команда из России поработала в ЮАР, изучала «‎омикрон“‎ и то, как российская вакцина противостоит новому штамму», — сказал «Известиям» официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Он добавил, что южноафриканский Минздрав продолжает следить за работой ученых. Российские специалисты делятся с коллегами информацией, в том числе о возможной необходимости разработки новых вакцин в будущем.

В октябре регулятор товаров медицинского назначения в ЮАР (SAHPRA) не одобрил применение «‎‎Спутника V» в стране. Тогда у разработчиков российской вакцины запросили дополнительные данные о препарате.

Причиной отказа стали результаты тестирования вакцины против ВИЧ. Регулятор ЮАР заявил, что у привитых мужчин возник повышенный риск инфицирования. При этом в Центре Гамалеи назвали такое мнение совершенно необоснованным.