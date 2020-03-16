Россия и Япония запустят быстрый тест на коронавирус уже в апреле

Российские и японские ученые разработали быстрый тест на коронавирус. С его помощью наличие заражения можно определить всего за полчаса. Пилотное тестирование начнется в апреле.

«В апреле начнется пилот с Москвой и Московской областью, полномасштабный запуск тестирования планируется в мае», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Разработкой теста занимались ученые из России и Японии, но производство будет сосредоточено преимущественно на российской территории.

Сейчас специалисты используют технологию полимеразной цепной реакции, а новый метод основан на изотермальной молекулярной диагностике SmartAmp. Он более быстрый и может проводиться не только в лаборатории. Тест занимает всего 30 минут. Его можно проводить с помощью портативных мини-лабораторий — небольших чемоданов.

«Массовое внедрение системы будет способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции благодаря оперативному выявлению зараженных. Раннее выявление также повысит эффективность лечения инфицированных», — отметил Дмитриев.

Испытания нового теста начались в марте 2020-го. Их проведением занимаются в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось до 93 человек. Всего под наблюдением врачей находятся 15 тысяч человек.