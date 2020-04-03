Россия и Италия открывают полевой госпиталь в Бергамо для зараженных

Полевой госпиталь в итальянском городе Бергамо уже с понедельника сможет принять больных. Его помогли обустроить российские военные, сообщило РИА «Новости».

«Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале», — указали в Минобороны РФ.

Медицинское сооружение сможет принять 142 человека. В нем будут работать более двух сотен врачей, в том числе и российских. На данный момент российские врачебно-сестринские бригады с итальянцами готовятся к приему зараженных 2019-nCoV.

«Мероприятия проходят в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале», — рассказали в военном ведомстве.

Российские эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны, прибывшие 23 марта, вместе с итальянскими военными специалистами уже продезинфицировали 20 пансионатов для пожилых людей, обработав более 80 тысяч квадратных метров.