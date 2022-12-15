Мир 15 декабря 2022, 03:33 Россия и Иран запланировали совместное строительство спутников

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Правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

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Глава Космического агентства Ирана Хасан Салаийе отметил, что власти собираются проектировать и строить спутники. Также они займутся развитием инфраструктуры и обучения в этой сфере. Сотрудничество может улучшить отношения между странами, уточнила газета «Взгляд».