15 декабря 2022, 03:33
Россия и Иран запланировали совместное строительство спутников
Правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
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Глава Космического агентства Ирана Хасан Салаийе отметил, что власти собираются проектировать и строить спутники. Также они займутся развитием инфраструктуры и обучения в этой сфере. Сотрудничество может улучшить отношения между странами, уточнила газета «Взгляд».
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Космос
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