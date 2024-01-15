Мир 15 января 2024, 14:33 Россия и Иран закрепят взаимные отношения большим договором Министр обороны Шойгу обсудил с коллегой из Ирана Аштиани сотрудничество стран РИА «Новости»

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Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности России и Ирана пропишут в большом межгосударственном договоре между странами, который находится на финальном этапе подготовки. Это стало одной из тем переговоров министра обороны Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе беседы министры обсудили актуальные вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, а также поделились мнениями о ситуации с безопасностью в регионе.

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Шойгу отметил увеличение совместных усилий России и Ирана для строительства по-настоящему многополярного мира. Также главы ведомств подчеркнули, что продолжат укреплять стратегические отношения между двумя странами.

Финансовые расчеты между Россией и Ираном теперь проводятся без использования системы международных платежей SWIFT. Как отметил заместитель главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсена Карими, расчеты между предпринимателями могут проходить в национальных валютах.