Россия и Иран откажутся от доллара во взаиморасчетах

Россия и Иран откажутся от использования американского доллара в торгово-экономических отношениях между странами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в 2021 году объем торговли между странами превысил четыре миллиарда долларов.

«По мере развития наших отношений в финансовой и банковской сферах отойдем от этой практики», — заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что за первые четыре месяца 2022 года торговый оборот стран увеличился на 31%.

Песков сравнил Россию и Иран в том плане, что обе страны успешно справляются с санкционными ограничениями, которые стали платой за независимость.

На текущей неделе президент России Владимир Путин примет участие в саммите, который состоится 19 июля в Тегеране.