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    18 июля 2022, 13:14

    Россия и Иран откажутся от доллара во взаиморасчетах

    Помощник президента РФ Песков: Россия и Иран откажутся от доллара во взаиморасчетах

    Максим Зинкин

    Россия и Иран откажутся от использования американского доллара в торгово-экономических отношениях между странами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что в 2021 году объем торговли между странами превысил четыре миллиарда долларов.

    «По мере развития наших отношений в финансовой и банковской сферах отойдем от этой практики», — заявил Песков.

    Также представитель Кремля добавил, что за первые четыре месяца 2022 года торговый оборот стран увеличился на 31%.

    Песков сравнил Россию и Иран в том плане, что обе страны успешно справляются с санкционными ограничениями, которые стали платой за независимость.

    На текущей неделе президент России Владимир Путин примет участие в саммите, который состоится 19 июля в Тегеране.