12 ноября 2022, 21:02
Россия и Иран нарастят сотрудничество в экономике и политике
Путин и Раиси обсудили наращивание сотрудничества в экономике и политике
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили активизацию сотрудничества в политике и экономике, сообщила пресс-служба Кремля.
В вопросах двусторонней повестки Путин и Раиси также договорились продолжить активное взаимодействие в транспортной сфере и логистике.
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«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях», — уточнили в Кремле.
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Президенты, России и Ирана пришли к решению активизировать контакты между соответствующими ведомствами стран.
Владимир Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Ширазе, который произошел 26 октября. Жертвами стрельбы у мавзолея Шах-Черах стали 15 человек.
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