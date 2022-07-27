Россия и Иран договорились об обслуживании самолетов

Власти Ирана решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования для самолетов. Речь также идет о помощи в техническом обслуживании лайнеров. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави.

Документ предусматривает передачу России деталей для авиатехники иранского производства. Кроме того, специалисты могут обеспечить ремонт и поддержку самолетов в сервисных центрах Ирана.

До этого Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого число рейсов между двумя странами вырастет до 35 в неделю.

Ранее сообщалось о переговорах РФ об упрощении визового режима с рядом стран. В настоящий момент активно развиваются новые направления, в том числе в Иран.