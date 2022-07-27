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    27 июля 2022, 05:14

    Россия и Иран договорились об обслуживании самолетов

    В Иране решили подписать соглашение о техобслуживании российских самолетов

    Юлия Шелковенко

    Власти Ирана решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования для самолетов. Речь также идет о помощи в техническом обслуживании лайнеров. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави.

    Россия и Иран договорились об обслуживании самолетов

    Документ предусматривает передачу России деталей для авиатехники иранского производства. Кроме того, специалисты могут обеспечить ремонт и поддержку самолетов в сервисных центрах Ирана.

    До этого Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого число рейсов между двумя странами вырастет до 35 в неделю.

    Ранее сообщалось о переговорах РФ об упрощении визового режима с рядом стран. В настоящий момент активно развиваются новые направления, в том числе в Иран.