Россия и Ирак снова начали переговоры о поставках С-300

Власти Ирака возобновили обсуждение о покупке российских зенитных комплексов С-300. При этом Багдад ожидает ответную реакцию Вашингтона на эти переговоры с Россией. Об этом сообщил глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

«Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад, после атак на базы шиитского ополчения „аль-Хашд аш-Шааби“ в Багдаде и других провинциях, возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — цитирует Рида РИА «Новости».

Он также добавил, что не знает, на каком этапе сделки сейчас находятся стороны. Однако, по словам Рида, на возобновление переговоров было получено разрешение высшего иракского руководства.

«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — добавил он.

В начале января на территории Багдада произошли три ракетных обстрела. Ракеты упали в районе посольства США, жилом квартале и рядом с военной базой «Балад».

Позже США нанесли авиаудар по территории международного аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани — глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также погиб замкомандующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и несколько ополченцев.