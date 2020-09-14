Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов-разведчиков

«Проект крылатой ракеты „Брамос“ „воздух-воздух“ для уничтожения воздушных целей типа самолетов AWACS утвержден, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — приводит агентство слова Максичева.

Собеседник добавил, что пока ракеты «Брамос» могут уничтожать только наземные и морские цели. Платформа у новой ракеты останется прежней с модернизацией: ее оснастят другой головкой самонаведения для уничтожения радиолокационных целей.

Совместное российско-индийское предприятие «Брамос» (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии) создали в 1998 году. Оно специализируется на постройке сверхзвуковых ракет различного базирования: берегового, корабельного, воздушного и подводного.