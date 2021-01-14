Россия и Индия начнут производство автоматов АК-203
Оборонное ведомство Индии подпишет контракт с местным заводом, который специализируется на производстве автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным портала «Экономика сегодня», индийский завод был открыт совместно с российским концерном «Калашников» в 2019 году. Для индийской армии выпустят более 670 тысяч автоматов.
«Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени», — рассказал главнокомандующий Сухопутными силами Индии генерал Манодж Мукунд Нараван