Россия и Индия начнут производство автоматов АК-203

По данным портала «Экономика сегодня», индийский завод был открыт совместно с российским концерном «Калашников» в 2019 году. Для индийской армии выпустят более 670 тысяч автоматов.

«Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени», — рассказал главнокомандующий Сухопутными силами Индии генерал Манодж Мукунд Нараван