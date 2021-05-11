Россия и Греция обсудят восстановление авиасообщения

Афины и Москва согласуют дату возобновления авиасообщения между странами уже на следующей неделе. Об этом сообщили в МИД Греции.

Заявление было сделано после заседания межправительственной российско-греческой комиссии. В ней также приняли участие первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщил ТАСС.

Греция собирается возобновить работу своей туристической отрасли с 15 мая. В греческом внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва и Афины разделяют общее намерение ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации. А также стремятся согласовать дату начала полетов.

По словам Варвициотиса, авиаперевозчики отмечают повышенным интерес путешествиям в Грецию со стороны россиян. Поэтому оба министра договорились, что еще раз встретятся на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату возобновления авиасообщения.

Ранее Россия приостановила пассажирское авиасообщение между Турцией и Танзанией из-за роста случаев заболевания коронавирусом. После этого количество доступных для россиян стран сократилось до 31.