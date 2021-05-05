Россия и Египет проведут порядка 200 мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества

Россия и Египет объявили Год гуманитарного сотрудничества. Они проведут около 200 совместных мероприятий в рамках этой инициативы. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Государства подписали соответствующий документ 4 мая. Мероприятие состоялось в посольстве Египта в России. Со стороны России подпись поставила замминистра культуры Ольга Ярилова. «Это знаковое событие в истории отношений наших стран», — заявил посол Египта Ихаб Наср.