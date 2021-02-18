Россия и Египет договорились о запуске чартеров на курорты

Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, предположительно, в марте, однако точной даты еще нет.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена», — уточнили в Министерстве гражданской авиации Египта, пишет ТАСС. В ведомстве добавили, что необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета.

С российской стороны официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Россия с 15 февраля возобновила полеты с Азербайджаном и Арменией. Для въезда в обе страны нужен тест на коронавирус, сданный за 48 часов до вылета в Баку и за 72 часа до вылета в Ереван. Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы Москва-Баку с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты запланированы на понедельники и четверги. В Ереван из Москвы можно будет улететь по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные рейсы летают по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.