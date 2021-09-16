Россия и Египет договорились о выплатах семьям погибших пассажиров рейса «Когалымавиа»

Дипломаты посольства России в Каире пришли к предварительным договоренностям о выплате компенсаций семьям погибших во время теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 году. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

Она отметила, что сейчас идет обсуждение порядка проведения выплат через Федерацию туристических палат Египта.

«Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских туристических предприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать», — отметила Мария Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в начале августа этого года Россия возобновила полеты в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. Для этого ведомства двух стран провели огромную работу по повышению безопасности в аэропортах Египта, а также решали другие вопросы для урегулирования этого трагического происшествия.

МИД России всегда уделял внимание вопросу выплат семьям погибших пассажиров. Дипломаты находились в постоянном контакте с объединениями родственников, в частности с благотворительным фондом «Рейс 9268».

Закон, отменяющий запрет на чартерное авиасообщение с Египтом, президент России Владимир Путин подписал в июле этого года. Ограничения на полеты действовали с 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Федеральная служба безопасности назвала случившееся терактом. По данным ведомства самодельную бомбу заложили в хвостовую часть самолета. Ответственность взяло на себя Синайское подразделение «Исламского государства»*.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России