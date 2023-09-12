Мир 12 сентября 2023, 19:51 Россия и ее партнеры смогли помешать «украинизации» работы саммита G20 МИД: Россия вместе с партнерами пресекла попытки «украинизации» саммита G20 РИА «Новости»

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Россия в ходе саммита G20 подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей. Об этом заявили в МИД РФ по итогам мероприятия.

Помимо этого, в министерстве указали, что российская сторона намерена наращивать экономическую кооперацию с партнерами из числа дружественных стран мирового большинства. Особенно в МИД отметили сотрудничество по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН.

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«В этом плане имеем в виду активно опираться на возможности флагманской внешнеполитической инициативы президента России Владимира Путина — Большого Евразийского партнерства», — пояснили в ведомстве.

МИД указал на продолжение тесного сотрудничества с индийским председательством в контексте намерения провести в ноябре дополнительную встречу лидеров G20 в ВКС-формате.

«Рассчитываем также на продуктивную координацию с Бразилией и ЮАР, перенимающими эстафету в „двадцатке“, соответственно, в 2024 году и 2025 году», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, делегация России вместе со странами БРИКС и другими дружественными партнерами последовательно выступала за деполитизацию дискуссий на саммите G20.

«Вместе пресекли попытки Запада „украинизировать“ работу „двадцаточного“ формата», — заключили в МИД.