Россия и Доминикана договорились о сотрудничестве на ближайшие годы

Мэрии Москвы и Санто-Доминго подписали договор о сотрудничестве на 2022–2024 годы. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Государства будут партнерами в сферах культуры, охраны окружающей среды, городского хозяйства и общественного транспорта.

Соглашение подписывали глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и мэр Санто-Доминго Каролина Межиа де Гарриго.

Оба города хотят делиться опытом по организации городского пространства, оказанию электронных услуг и внедрению «умных» технологий.