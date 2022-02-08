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    08 февраля 2022, 18:23

    Россия и Доминикана договорились о сотрудничестве на ближайшие годы

    Дарья Морозова

    Мэрии Москвы и Санто-Доминго подписали договор о сотрудничестве на 2022–2024 годы. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    Государства будут партнерами в сферах культуры, охраны окружающей среды, городского хозяйства и общественного транспорта.

    Соглашение подписывали глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и мэр Санто-Доминго Каролина Межиа де Гарриго.

    Оба города хотят делиться опытом по организации городского пространства, оказанию электронных услуг и внедрению «умных» технологий.