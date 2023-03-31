31 марта 2023, 13:24
Россия и Белоруссия запланировали совместные проекты в машиностроении
Лукашенко: Россия и Белоруссия запланировали 15 совместных проектов в машиностроении
Россия и Белоруссия в ближайшей перспективе реализуют 15 совместных проектов в сфере машиностроения. Об этом во время послания к парламенту заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Вместе с партнерами из России Белоруссия планирует запустить около 15 проектов в машиностроении, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Разворачиваемся медленно, но все вопросы с финансированием уже решены», — сказал белорусский лидер.
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Лукашенко отметил, что обеим странам необходимо уделять более пристальное внимание экономическим программам в рамках Союзного государства.
«Мы уже успешно сотрудничаем в области микроэлектроники, лазерной техники, машиностроения, биотехнологий, медицины и космических технологий. Пора выпускать продукт Союзного государства, избавиться от чужих гаек и болтов», — добавил президент.
Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права передислокации воинских подразделений и техники.
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