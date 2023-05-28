28 мая 2023, 15:49
Россия и Белоруссия вступили в борьбу с Западом за многополярность
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия начали бороться с Западом за многополярный мир
Россия и Белоруссия ведет сегодня борьбу за многополярный мир в интересах всех стран. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы ведем сегодня борьбу за многополярный мир», — отметил Лукашенко.
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Он уточнил, что это делается в интересах Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
По мнению белорусского лидера, спецоперация стала одной из деталей в глобальном противостоянии за многополярность.
Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия оказались по одну сторону баррикад, а Запад — по другую.
Ранее белорусский лидер предложил выход для переживающих за ядерное оружие. Он посоветовал вступить в союз с Россией и Белоруссией, чтобы оно «было на всех». Глава государства также счел конфликт с Украиной неизбежным.
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