Мир 20 декабря 2022, 06:37 Россия и Белоруссия углубили сотрудничество под давлением Запада — посольство Посольство РФ: укрепление партнерства России и Белоруссии вызвало раздражение у США Unsplash

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Давление со стороны коллективного Запада вынудило Россию и Белоруссию укрепить сотрудничество. Оно основано на дружбе братских народов, а не желании российского государства кого-то поглотить, заявило в Telegram-канале посольство в США.

Дипведомство ответило на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса. Он назвал заявление президента России Владимира Путина о том, что страна не собирается никого поглощать, иронией. Посольство России в США расценило это как вмешательство во внутренние дела Союзного государства и подчеркнуло, что взаимовыгодное сотрудничество российского и белорусского государств построили на основе дружбы братских народов. По словам дипломатов, из-за беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада во главе с США взаимодействие пришлось укрепить еще больше.

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«Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — заявили в посольстве.

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Дипломаты объяснили это нежеланием США признать, что не все страны согласны жить по ее правилам. Штаты, по их словам, пытаются вбить клин между Россией и Белоруссией, но это невозможно.