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    17 августа 2020, 11:57

    Россия и Белоруссия стали лучше контролировать ввоз незаконных продуктов

    Андрей Иванов

    Незаконную животноводческую продукцию стало сложнее ввозить в Россию из Белоруссии из-за электронной сертификации. Работа с белорусской стороной проходит «эффективно и с пониманием». Об этом РБК рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
    Россия и Белоруссия стали лучше контролировать ввоз незаконных продуктов

    Он подчеркнул, что отношения с Белоруссией «всегда были рабочие». После внедрения электронных систем Белоруссии стало сложнее ввозить в Россию запрещенную продукцию и ситуация стала прозрачной.

    «С нынешним заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Михайловичем Субботиным мы работаем эффективно и с пониманием. Я не скажу, что какие-то проблемы в принципе есть», — заявил Данкверт.

    В то же время Сергей Данкверт пожаловался на изощренность контрабандистов, которые оформляют все так, что сложно доказать, что продукция незаконная.

    В 2017 году действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить против Данкверта уголовное дело после его сообщения о «недобросовестных» поставщиках из республики. Годом ранее Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству белорусских продуктов.

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