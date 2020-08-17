Россия и Белоруссия стали лучше контролировать ввоз незаконных продуктов

Он подчеркнул, что отношения с Белоруссией «всегда были рабочие». После внедрения электронных систем Белоруссии стало сложнее ввозить в Россию запрещенную продукцию и ситуация стала прозрачной.

«С нынешним заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Михайловичем Субботиным мы работаем эффективно и с пониманием. Я не скажу, что какие-то проблемы в принципе есть», — заявил Данкверт.

В то же время Сергей Данкверт пожаловался на изощренность контрабандистов, которые оформляют все так, что сложно доказать, что продукция незаконная.

В 2017 году действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить против Данкверта уголовное дело после его сообщения о «недобросовестных» поставщиках из республики. Годом ранее Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству белорусских продуктов.