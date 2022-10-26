Россия и Белоруссия составят программы работы общей группировки войск | 360°

26 октября 2022, 19:41
Россия и Белоруссия составят программы работы общей группировки войск
Россия и Белоруссия готовят программу по развитию военной инфраструктуры группировки войск
Белоруссия и Россия взялись за разработку союзных программ, связанных с функционированием общей региональной группировки войск. Эту информацию представили на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне, сообщило РИА «Новости».
Участники заседания обсудили ход разработки программы Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации». Она рассчитана на период с 2023 по 2026 год.
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Собравшиеся затронули и тему программы «Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил)».
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Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что в страну из России начала пребывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, написал RT.
Белоруссия
Россия
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