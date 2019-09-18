Россия и Белоруссия смогут решить вопросы по газу после интеграции

«Пока все складывается так, что дату утвердят, но ожидать чуда не нужно. Между Россией и Белоруссией существует много точек соприкосновения, также и много точек споров», — отметил Шевцов.

При благоприятном развитии событий появится база для решения спора, достаточно актуального в последние годы. Москва и Киев должны обсудить цены для Белоруссии на нефть и газ. Существует и второстепенный вопрос — доступ к российскому рынку.

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Эксперт напомнил, что за последние более чем 20 лет как минимум три раза спор решался по одному и тому же шаблону. Сначала росли противоречия, после чего президенты заключали очередной договор о союзе. В конце 90-х возникло Союзное государство России и Белоруссии, в 2010-м — создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

«Сейчас это, видимо, будет названо иначе, но суть одна. В ходе таких соглашений Минск получил приемлемые цены на нефть и газ, а Москва — что-то свое», — добавил Шевцов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят программу интеграции двух стран до 8 декабря. Дату приурочат к 20-летию Союзного договора России и Белоруссии. До 1 ноября предстоит разработать дорожные карты.

На данный момент Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров. Однако Минск считает справедливой цену, как в Смоленской области.