Мир 24 февраля 2023, 20:22 Россия и Белоруссия призвали «перестать позориться» делегации стран ОБСЕ Депутат ГД Толстой: все члены ОБСЕ должны осознать свою ответственность за будущее Европы РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия передали в Парламентскую ассамблею ОБСЕ совместное заявление, касающееся ситуации на Украине и в Европе в целом, сообщил в своем Telegram-канале зампред Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой. Он уточнил, что все члены организации должны осознавать свою ответственность за безопасность в регионе.

Депутат Госдумы обвинил представителей «просвещенной Европы» в невежестве и хамстве. Толстой написал, что до успешного завершения спецоперации диалога с европейскими государствами не предвидится, а победы Россия обязательно достигнет.

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По словам депутата, Россия и Белоруссия передали в секретариат ПА ОБСЕ совместное заявление. В нем страны отметили, что Запад искажает факты и причины развития украинского кризиса, а население Украины стало «заложником неонацистского режима в Киеве».

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По его словам, в заявлении также говорится о том, что сейчас Запад не готов к диалогу, а все члены ОБСЕ должны осознавать свою ответственность и будущее Европы.

Достичь мира в Европе можно лишь путем демилитаризации Украины, заявил сенатор Владимир Джабаров. Власти этой страны создают угрозы для безопасности, добавил он.